"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа

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"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа

В рамках 1/8 финала Кубка Английской Лиги "Ливерпуль" на своём поле одолел "Арсенал".

"Красные" добыли победу в серии пенальти, а предшествовали этому фантастические 90 минут, в течение которых было забито 10 голов. По дублю оформили Габриэл Мартинелли и Дивок Ориги, более подробно о матче в отчёте ниже.

"Ливерпуль" – "Арсенал" - 5:5, по пенальти - 5:4

Голы: 1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.

"Ливерпуль": Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.

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