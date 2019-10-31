"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
В рамках 1/8 финала Кубка Английской Лиги "Ливерпуль" на своём поле одолел "Арсенал".
"Красные" добыли победу в серии пенальти, а предшествовали этому фантастические 90 минут, в течение которых было забито 10 голов. По дублю оформили Габриэл Мартинелли и Дивок Ориги, более подробно о матче в отчёте ниже.
"Ливерпуль" – "Арсенал" - 5:5, по пенальти - 5:4
Голы: 1:0 – 6, автогол Мустафи, 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 – 26 Мартинелли, 1:3 – 36 Мартинелли, 2:3 – 43, пенальти Милнер, 2:4 – 54 Мэйтленд-Найлз, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Ориги, 4:5 – 70 Уиллок, 5:5 – 90 Ориги.
"Ливерпуль": Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.
"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5