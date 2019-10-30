"Ливерпуль" и "Барселона" поборются за таланта "Валенсии"

"Ливерпуль" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Валенсии" Феррану Торресу, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, английский и испанский топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Валенсия" может согласиться на продажу игрока, так как его контракт с клубом истекает через полтора года. Также хавбек входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

19-летний Торрес является воспитанником "Валенсии". Всего за "летучих мышей" он провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

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