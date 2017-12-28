"Ливерпуль" и "Барселона" согласовали дату старта переговоров по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" согласовал дату старта переговоров по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, первая встреча между клубами по возможному переходу 25-летнего хавбека "красных" в стан "сине-гранатовых" состоится 3-го января.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 19 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" готов обменять Коутиньо на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru