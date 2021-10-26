"Ливерпуль" и "Бавария" наблюдают за хавбеком "Лестера"
Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен
Бельгийский хавбек "Лестера" Юри Тилеманс в ближайшее время может перейти в другой клуб.
Как сообщает Calciomercato, полузащитник предметно заинтересовал мюнхенскую "Баварию" и "Ливерпуль".
Соглашение Тилеманса с "лисами" рассчитано до 2023 года.
В текущем сезоне Тилеманс сыграл 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал 3 ассиста.
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