"Ливерпуль" и "Бавария" наблюдают за хавбеком "Лестера"

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"Ливерпуль" и "Бавария" наблюдают за хавбеком "Лестера"Фото: инстаграм Тилеманса/Автор неизвестен

Бельгийский хавбек "Лестера" Юри Тилеманс в ближайшее время может перейти в другой клуб.

Как сообщает Calciomercato, полузащитник предметно заинтересовал мюнхенскую "Баварию" и "Ливерпуль".

Соглашение Тилеманса с "лисами" рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Тилеманс сыграл 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал 3 ассиста.

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