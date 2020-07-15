"Ливерпуль" и "Бавария" не могут согласовать трансфер Алькантары

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"Ливерпуль" и "Бавария" не могут согласовать трансфер Алькантары

"Ливерпуль" и "Бавария" не могут договориться по трансферу испанского полузащитника Тьяго Алькантары, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, но немцы требуют за него в два раз больше.

"Бавария" пыталась продлить контракт с испанцем, предложив ему соглашение по схеме "3+1", но Алькантара настаивал на полноценном 4-летнем контракте. Через некоторое время "Бавария" согласилась с требованиями испанца, но он уже решил сменить клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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