"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в Англии или Германии.

Сообщается, что купить 22-летнего футболиста хотят "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия".

Оба клуба уже вышли на связь с агентом голландского форварда. Переговоры между сторонами о возможном трансфере уже стартовали.

В прошлом сезоне Мален забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах за ПСВ. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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