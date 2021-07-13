"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда

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"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в Англии или Германии.

Сообщается, что купить 22-летнего футболиста хотят "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия".

Оба клуба уже вышли на связь с агентом голландского форварда. Переговоры между сторонами о возможном трансфере уже стартовали.

В прошлом сезоне Мален забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах за ПСВ. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
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