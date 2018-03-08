"Ливерпуль" и "Челси" интересуются молодым талантом "Лиона"

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"Ливерпуль" и "Челси" интересуются молодым талантом "Лиона"

Юный вингер "Лиона" Эссем Ауар может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает английская пресса, 19-летний француз попал в сферу интересов "Ливерпуля", "Челси" и "Уотфорда".

Соглашение Ауара с "Лионом" рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Ауар провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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