"Ливерпуль" и "Челси" нацелились на сына легенды французского футбола

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"Ливерпуль" и "Челси" нацелились на сына легенды французского футбола

"Ливерпуль" и "Челси" проявляют интерес к полузащитнику "Монако" Кефрену Тюрам-Ульену, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек пока не подписал с "Монако" профессиональный контракт, поэтому может покинуть клуб за небольшую сумму.

Стоит отметить, что Кефрен является сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама.

17-летний Тюран-Ульен является воспитанником "Монако", за основной состав монегасков сыграл три матча. Кефрен играет на позициях центрального полузащитника и опорника. На его счету три матча за юниорскую сборную Франции.

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