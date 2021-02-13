"Ливерпуль" и "Челси" нацелились на защитника "РБ Лейпциг"

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате привлёк внимание нескольких английских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед", однако, по информации журналиста Кристиана Фалька, на него также претендуют "Ливерпуль" и "Челси".

"Красные" и "синие" переключили внимание на 21-летнего футболиста после того, как его партнёр по команде Дайот Упамекано решил перейти в "Баварию".

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 13 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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