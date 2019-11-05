"Ливерпуль" и "Челси" не сумели добиться побед в матчах Юношеской лиги УЕФА

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"Ливерпуль" и "Челси" не сумели добиться побед в матчах Юношеской лиги УЕФА

Завершились еще три матча 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. "Ливерпуль" на своем поле сенсационно проиграл "Генку", "Челси" и "Аякс" сыграли вничью, "Бенфика" в гостях переиграла "Лион".

"Ливерпуль" - "Генк" - 0:1 (0:0)
Гол: Кравчик, 90+3 - 0:1

"Челси" - "Аякс" - 1:1 (1:0)
Голы: Макэкран, 33 - 1:0, Дуглас, 51 - 1:1

"Лион" - "Бенфика" - 2:3 (0:2)
Голы: Эмбало, 29 - 0:1, Морато, 35 - 0:2, Диб, 57 - 1:2, Гувейя, 84 - 1:3, Висса, 86 - 2:3

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