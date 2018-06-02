"Ливерпуль" и "Челси" поборются за бразильского форварда

Форвард "Бордо" Малком может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает GetFootballNewsFrance, в услугах бразильца заинтересованы "Ливерпуль" и "Челси". Отмечается, что жирондинцы оценивают своего игрока, как минимум в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Малкома 12 голов в 38 матчах.

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