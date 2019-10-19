"Ливерпуль" и "Челси" поспорят за хавбека "Борнмута"

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"Ливерпуль" и "Челси" поспорят за хавбека "Борнмута"

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук может в скором времени оказаться в одном из топ-клубов АПЛ.

По информации Daily Mail, за игрой 22-летнего футболиста следят "Ливерпуль" и "Челси".

Сообщается, что "красные" и "синие" не спешат делать официальные предложения по трансферу игрока, поскольку он совсем недавно восстановился после разрыва крестообразной связки колена.

В текущем сезоне Кук сыграл за "Борнмут" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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