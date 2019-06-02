"Ливерпуль" и "Челси" сразятся за Суперкубок УЕФА в Стамбуле

"Ливерпуль" и "Челси" сразятся за Суперкубок УЕФА в Турции.

29 мая "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1) в финале Лиги Европы, а "Ливерпуль" 1 июня обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в решающем матче Лиги чемпионов.

Встреча за 44-й Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на стадионе "Водафон-Арене" в Стамбуле.

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