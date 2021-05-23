"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов

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"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Завершились два матча 38-го тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", занял третье место и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов. Четвертое место и последнюю путевку в главный клубный турнир Европы завоевал "Челси", который проиграл "Астон Вилле", но оказался выше "Лестера", проигравшего "Тоттенхэму".

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 36 - 1:0, Мане, 74 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90), Фабиньо, Тиаго Алькантара, Мане, Вейналдум (Милнер, 78), Салах, Фирмино (Диогу Жота, 90).

"Астон Вилла" – "Челси" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 43 - 1:0, Эль-Гази, 52 (с пенальти) - 2:0, Чилуэлл, 70 - 2:1

"Челси": Менди (Аррисабалага, 46), Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Пулишич, Ковачич (Хавертц, 66), Маунт, Жоржиньо (Зиеш, 60), Джеймс, Вернер.

Не пропустите: "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и не смог пробиться в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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