"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Завершились два матча 38-го тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", занял третье место и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов. Четвертое место и последнюю путевку в главный клубный турнир Европы завоевал "Челси", который проиграл "Астон Вилле", но оказался выше "Лестера", проигравшего "Тоттенхэму".
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 36 - 1:0, Мане, 74 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90), Фабиньо, Тиаго Алькантара, Мане, Вейналдум (Милнер, 78), Салах, Фирмино (Диогу Жота, 90).
"Астон Вилла" – "Челси" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 43 - 1:0, Эль-Гази, 52 (с пенальти) - 2:0, Чилуэлл, 70 - 2:1
"Челси": Менди (Аррисабалага, 46), Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Пулишич, Ковачич (Хавертц, 66), Маунт, Жоржиньо (Зиеш, 60), Джеймс, Вернер.
Не пропустите: "Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и не смог пробиться в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18