"Ливерпуль" и другие клубы АПЛ поборются за хавбека "Шальке"

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"Ливерпуль" и другие клубы АПЛ поборются за хавбека "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни близок к уходу из клуба, сообщает CBS Sports.

По информации источника, к 21-летнему футболисту есть интерес из Англии, Испании, Германии и Франции.

Представители АПЛ наиболее настойчивы в гонке за американским хавбеком - в их числе "Ливерпуль", "Эвертон", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и другие клубы.

Рыночная стоимость Маккенни оценивается в 20 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Шальке" 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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