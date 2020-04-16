"Ливерпуль" и ещё три клуба АПЛ поспорят за вингера "Вердера"

Вингер бременского "Вердера" Милот Рашица привлёк внимание нескольких клубов АПЛ.

По информации Der Spiegel, на 23-летнего футболиста нацелились "Ливерпуль", "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Астон Вилла".

Рыночная стоимость косовара оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Рашица забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

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