"Ливерпуль" и "Эвертон" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые за 27 лет

По итогам шести туров в английской Премьер-лиге сформировался дуэт лидеров - первое место с 13 очками в активе делят "Ливерпуль" и "Эвертон".

Как сообщает Gracenote Live, "красные" и "ириски" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые с августа 1993 года.

Стоит отметить, что 27 лет назад "Ливерпулю" и "Эвертону" удался только старт сезона, а на его финише они занимали в турнирной таблице чемпионата 8-е и 17-е место соответственно.

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