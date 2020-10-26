"Ливерпуль" и "Эвертон" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые за 27 лет

Теги ливерпульэвертонстатистика

"Ливерпуль" и "Эвертон" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые за 27 лет

По итогам шести туров в английской Премьер-лиге сформировался дуэт лидеров - первое место с 13 очками в активе делят "Ливерпуль" и "Эвертон".

Как сообщает Gracenote Live, "красные" и "ириски" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые с августа 1993 года.

Стоит отметить, что 27 лет назад "Ливерпулю" и "Эвертону" удался только старт сезона, а на его финише они занимали в турнирной таблице чемпионата 8-е и 17-е место соответственно.

Не пропустите: Только один игрок забивал "Арсеналу" в АПЛ чаще, чем Варди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов