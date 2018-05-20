"Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа заинтересовал несколько клубов АПЛ.

Как сообщает HITC, за 25-летнего игрока ведут борьбу "Ливерпуль" и "Эвертон". Ориентировочная сумма трансфера футболиста составляет 68 миллионов евро.

В текущем сезоне Заа провел 29 матчей, отметился 9 голами и 6 ассистами.

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