"Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласуилфрид зааливерпульэвертон

"Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа заинтересовал несколько клубов АПЛ.

Как сообщает HITC, за 25-летнего игрока ведут борьбу "Ливерпуль" и "Эвертон". Ориентировочная сумма трансфера футболиста составляет 68 миллионов евро.

В текущем сезоне Заа провел 29 матчей, отметился 9 голами и 6 ассистами.

Читайте также: Заа близок к переходу в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов