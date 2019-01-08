"Ливерпуль" и "Эвертон" ведут борьбу за португальского хавбека

"Ливерпуль" и "Эвертон" ведут борьбу за полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям издания, оба мерсисайдских клуба готовы купить 24-летнего португальца в текущее трансферное окно.

"Львы" оценивают одного из своих лидеров в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 26 матчей, забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

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