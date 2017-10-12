"Ливерпуль" и Коутиньо заключили устное соглашение

Каталонское издание El Mudo Deportivo поведало об устном соглашении, которое заключили полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и его клуб.

Так, по сведениям издания, сохранить прошлым летом своего ключевого игрока "красным" удалось лишь благодаря своему обещанию продать его в зимнее трансферное окно, если по нему поступит достойное предложение.

Напомним, "Барселона" готова подписать Коутиньо зимой. | soccernews.ru