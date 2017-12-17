"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" делят первое место по количеству голов в первом тайме в матчах АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет в гостях с "Борнмутом".

После первой половины встречи мерсисайдцы выигрывают со счетом 3:0.

Стоит отметить, что "красные" забили 19 голов в первых таймах матчей Премьер-лиги и делят первое место по этому показателю с "Манчестер Сити".

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