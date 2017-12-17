"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" делят первое место по количеству голов в первом тайме в матчах АПЛ

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" делят первое место по количеству голов в первом тайме в матчах АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет в гостях с "Борнмутом".

После первой половины встречи мерсисайдцы выигрывают со счетом 3:0.

Стоит отметить, что "красные" забили 19 голов в первых таймах матчей Премьер-лиги и делят первое место по этому показателю с "Манчестер Сити".

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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