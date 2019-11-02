"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ
В рамках 11-го тура АПЛ завершились ещё шесть матчей.
Лидеры чемпионата "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" едва не потеряли очки в играх с "Астон Виллой" и "Саутгемптоном" соответственно. Обоим фаворитам пришлось проявить характер и вырвать победы в самой концовке своих встреч. А вот "Арсеналу" чего-то не хватило - ничья с "Вулверхэмптоном". Эти и другие результаты в подробностях ниже.
"Арсенал" – "Вулверхэмптон" - 1:1
Голы: 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 76 Хименес.
"Арсенал": Лено, Тирни (Колашинац, 87), Давид Луиз, Папастатопулос, Чемберс, Озил, Себальос, Гендузи, Торрейра (Сака, 73), Обамеянг, Ляказетт (Мартинелли, 60).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Доэрти (Рубен Винагре, 71), Коуди, Рубен Невеш, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Траоре, Диогу Жота (Нету, 90), Хименес.
"Астон Вилла" – "Ливерпуль" - 1:2
Голы: 1:0 – 21 Трезеге, 1:1 – 87 Робертсон, 1:2 – 90 Мане.
"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер (Аль-Мухаммади, 69), Таргетт, Накамба, Дуглас Луис (Хурихэйн, 73), Трезеге, Макгинн, Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 86).
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, Лаллана (Кейта, 84), Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Мане, Салах (Окслейд-Чемберлен, 65), Фирмино.
"Брайтон" – "Норвич" - 2:0
Голы: 1:0 – 68 Троссард, 2:0 – 84 Даффи.
"Брайтон": Райан, Данк, Берн, Монтойя, Уэбстер (Даффи, 36), Проппер, Гросс (Троссард, 59), Альсате, Стивенс, Мопе, Коннолли (Скелотто, 86).
"Норвич": Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Тетти (Србены, 84), Штиперманн (Дрмич, 75), Трибулл (Кэнтуэлл, 84), Маклин, Буэндиа, Эрнандес, Пукки.
"Шеффилд Юнайтед" – "Бернли" - 3:0
Голы: 1:0 – 17 Ландстрем, 2:0 – 43 Ландстрем, 3:0 – 44 Флек.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган (Джагелка, 79), Болдок, Норвуд, Ландстрем, Флек, О`Коннелл, Муссе (Шарп, 65), Макголдрик (Макберни, 75).
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс (Тэйлор, 46), Лоутон, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил (Брэйди, 59), Родригес (Выдра, 78), Барнс.
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 2:1
Голы: 0:1 – 13 Уорд-Проуз, 1:1 – 70 Агуэро, 2:1 – 86 Уокер.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Анхелиньо, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Фоден, 84), Сильва (Габриэл Жезус, 46), Стерлинг, Агуэро (Отаменди, 90).
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек (Адамс, 88), Вестергор, Стивенс, Валери (Данзо, 75), Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингз (Дженепо, 84).
"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 2:3
Голы: 0:1 – 16 Кларк, 0:2 – 22 Фернандес, 0:3 – 51 Шелви, 1:3 – 73 Бальбуэна, 2:3 – 90 Снодграсс.
"Вест Хэм": Роберто, Диоп, Сабалета (Фредерикс, 72), Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Нобл (Айети, 46), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Лансини, 46), Аллер.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Кларк, Йедлин, Виллемс (Дамметт, 87), Хэйден, Сен-Максимен (Атсу, 77), Шелви, Альмирон, Фернандес, Жоэлинтон (Кэрролл, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|10
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5