"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ завершились ещё шесть матчей.

Лидеры чемпионата "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" едва не потеряли очки в играх с "Астон Виллой" и "Саутгемптоном" соответственно. Обоим фаворитам пришлось проявить характер и вырвать победы в самой концовке своих встреч. А вот "Арсеналу" чего-то не хватило - ничья с "Вулверхэмптоном". Эти и другие результаты в подробностях ниже.

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" - 1:1

Голы: 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 76 Хименес.

"Арсенал": Лено, Тирни (Колашинац, 87), Давид Луиз, Папастатопулос, Чемберс, Озил, Себальос, Гендузи, Торрейра (Сака, 73), Обамеянг, Ляказетт (Мартинелли, 60).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Доэрти (Рубен Винагре, 71), Коуди, Рубен Невеш, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Траоре, Диогу Жота (Нету, 90), Хименес.
 

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" - 1:2

Голы: 1:0 – 21 Трезеге, 1:1 – 87 Робертсон, 1:2 – 90 Мане.

"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер (Аль-Мухаммади, 69), Таргетт, Накамба, Дуглас Луис (Хурихэйн, 73), Трезеге, Макгинн, Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, Лаллана (Кейта, 84), Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Мане, Салах (Окслейд-Чемберлен, 65), Фирмино.
 

"Брайтон" – "Норвич" - 2:0

Голы: 1:0 – 68 Троссард, 2:0 – 84 Даффи.

"Брайтон": Райан, Данк, Берн, Монтойя, Уэбстер (Даффи, 36), Проппер, Гросс (Троссард, 59), Альсате, Стивенс, Мопе, Коннолли (Скелотто, 86).

"Норвич": Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Тетти (Србены, 84), Штиперманн (Дрмич, 75), Трибулл (Кэнтуэлл, 84), Маклин, Буэндиа, Эрнандес, Пукки.
 

"Шеффилд Юнайтед" – "Бернли" - 3:0

Голы: 1:0 – 17 Ландстрем, 2:0 – 43 Ландстрем, 3:0 – 44 Флек.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган (Джагелка, 79), Болдок, Норвуд, Ландстрем, Флек, О`Коннелл, Муссе (Шарп, 65), Макголдрик (Макберни, 75).

"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс (Тэйлор, 46), Лоутон, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил (Брэйди, 59), Родригес (Выдра, 78), Барнс.
 

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 2:1

Голы: 0:1 – 13 Уорд-Проуз, 1:1 – 70 Агуэро, 2:1 – 86 Уокер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Анхелиньо, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Фоден, 84), Сильва (Габриэл Жезус, 46), Стерлинг, Агуэро (Отаменди, 90).

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек (Адамс, 88), Вестергор, Стивенс, Валери (Данзо, 75), Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Ингз (Дженепо, 84).
 

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 2:3

Голы: 0:1 – 16 Кларк, 0:2 – 22 Фернандес, 0:3 – 51 Шелви, 1:3 – 73 Бальбуэна, 2:3 – 90 Снодграсс.

"Вест Хэм": Роберто, Диоп, Сабалета (Фредерикс, 72), Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Нобл (Айети, 46), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Лансини, 46), Аллер.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Кларк, Йедлин, Виллемс (Дамметт, 87), Хэйден, Сен-Максимен (Атсу, 77), Шелви, Альмирон, Фернандес, Жоэлинтон (Кэрролл, 89).

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