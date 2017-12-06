"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Ниццы" Сери

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Ниццы" Жану-Микаэлю Сери, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Также им интересуется ПСЖ. Впрочем сам хавбек хочет перебраться в АПЛ.

Напомним, что прошлым летом 26-летний Сери был близок к переходу в "Барселоны", но в последний момент каталонский клуб отказался от сделки.

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