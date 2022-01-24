"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за лидера ПСВ

Теги ливерпульманчестер ситипсвкоди гакпотрансферы

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за лидера ПСВ

Фото: инстаграм Коди Гакпо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему ПСВ Коди Гакпо, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, английские клубы уже провели с голландцами предварительные переговоры по поводу трансфера форварда в зимнее трансферное окно.

22-летний Гакпо в нынешнем сезоне провел за ПСВ 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия Казахстана, потеря Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 24 января

Феерия Казахстана, потеря Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 24 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов