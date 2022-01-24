"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за лидера ПСВ

Фото: инстаграм Коди Гакпо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему ПСВ Коди Гакпо, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, английские клубы уже провели с голландцами предварительные переговоры по поводу трансфера форварда в зимнее трансферное окно.

22-летний Гакпо в нынешнем сезоне провел за ПСВ 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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