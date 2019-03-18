"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

Защитник "Бенфики" Франсишку Феррейра попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

По сведениям Record, борьбу за 21-летнего футболиста ведут "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Соглашение Феррейры с "орлами" рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету португальца три забитых мяча в 10 играх за первую команду "Бенфики".

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