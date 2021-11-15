"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за форварда "Вулверхэмптона"

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за форварда "Вулверхэмптона"

Фото инстаграм Хвана Хи Чхана

Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан может в скором времени оказаться в более статусной команде.

По информации Mirror, 25-летний футболист интересен "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

Скауты "красных" и "горожан" будут наблюдать за игрой корейского форварда в ближайших встречах.

В текущем сезоне Хван Хи Чхан сыграл за "Вулверхэмптон" 9 матчей и забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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