"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" расписали феерическую ничью

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" расписали феерическую ничью

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 59-й минуте счет открыл Садио Мане, но вскоре Фил Фоден восстановил равновесие. На 76-й минуте мерсисайдцев вывел вперед Мохамед Салах, но затем счет сравнял Кевин де Брюйне.

"Ливерпуль", набрав 15 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Сити" с 14 очками поднялся на третье место.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 2:2 (0:0)
Голы: Мане, 59 - 1:0, Фоден, 69 - 1:1, Салах, 76 - 2:1, де Брюйне, 81 - 2:2

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 78), Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 68).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.

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