"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" расписали феерическую ничью
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 2:2.
На 59-й минуте счет открыл Садио Мане, но вскоре Фил Фоден восстановил равновесие. На 76-й минуте мерсисайдцев вывел вперед Мохамед Салах, но затем счет сравнял Кевин де Брюйне.
"Ливерпуль", набрав 15 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Сити" с 14 очками поднялся на третье место.
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 2:2 (0:0)
Голы: Мане, 59 - 1:0, Фоден, 69 - 1:1, Салах, 76 - 2:1, де Брюйне, 81 - 2:2
"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 78), Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 68).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18