"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" купят своим фанатам визы в Россию

"Ливерпуль" приобретет визы в Россию для своих фанатов, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 26 сентября "Ливерпуль" в рамках групповго этапа Лиги Чемпионов сыграет против "Спартака". Клуб получил 2200 билетов и таким образом, потратит на визы около 270 тысяч евро.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед", который 27 сентября сыграет против ЦСКА, также компенсирует стоимость виз своим болельщикам.

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