"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" летом проведут товарищеский матч

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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" летом проведут товарищеский матч

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" летом проведут товарищеский матч, сообщает BBC.

По сведениям издания, мерсисайдцы и "красные дьяволы" сыграют в июле в США в рамках Международного Кубка Чемпионов.

Точная информация о матчах этого турнира будет опубликована в начале апреля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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