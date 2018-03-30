"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" летом проведут товарищеский матч, сообщает BBC.

По сведениям издания, мерсисайдцы и "красные дьяволы" сыграют в июле в США в рамках Международного Кубка Чемпионов.

Точная информация о матчах этого турнира будет опубликована в начале апреля.

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