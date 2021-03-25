"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" наблюдают за Фекиром

Фото: Твиттер @NabilFekir

Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир летом может покинуть команду и перейти в Английскую Премьер Лигу, сообщает Calciomercato.

По информации издания, 27-летний футболист попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, за игрой полузащитника наблюдает "Интер".

Фекир перешел в "Бетис" летом 2019 года. Его соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги француз выходил на поле в 25 матчах, в которых смог забить три гола и отдать шесть результативных передач.