"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" наблюдают за Фекиром

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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" наблюдают за ФекиромФото: Твиттер @NabilFekir 
Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир летом может покинуть команду и перейти в Английскую Премьер Лигу, сообщает Calciomercato.

По информации издания, 27-летний футболист попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, за игрой полузащитника наблюдает "Интер". 

Фекир перешел в "Бетис" летом 2019 года. Его соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги француз выходил на поле в 25 матчах, в которых смог забить три гола и отдать шесть результативных передач.

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