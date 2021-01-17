"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 19-го тура АПЛ "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лестер" на два очка. "Ливерпуль" идет третьим.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 89), Тиаго Алькантара, Салах, Шакири (Джонс, 76), Мане, Хендерсон, Фирмино (Ориги, 85).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини, Погба, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61), Рэшфорд.

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