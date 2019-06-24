"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поборются за трансферную цель "Барселоны"

Левый защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.

По сведениям издания, на 22-летнего испанца нацелились "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Также на игрока претендует "Барселона".

Стоит отметить, что "Бетис" не намерен продавать одного из своих лидеров дешевле, чем за 50 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В минувшем сезоне Фирпо сыграл 29 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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