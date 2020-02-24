"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за 16-летнего хавбека
Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем привлёк внимание топ-клубов АПЛ, утверждает Daily Star.
По сведениям издания, 16-летний футболист попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".
За перспективного хавбека потенциальным покупателям придётся заплатить 36-42 миллиона евро.
Беллингем является воспитанником "Бирмингема", за основу сыграл 33 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18