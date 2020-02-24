"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за 16-летнего хавбека

Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем привлёк внимание топ-клубов АПЛ, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, 16-летний футболист попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

За перспективного хавбека потенциальным покупателям придётся заплатить 36-42 миллиона евро.

Беллингем является воспитанником "Бирмингема", за основу сыграл 33 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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