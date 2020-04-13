"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Лилля"

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре может оказаться в одном из английских топ-клубов, пишет Daily Star.

По сведениям издания, летом бороться за 21-летнего француза будут "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Также игрок интересен "Ньюкаслу".

В текущем сезоне Сумаре сыграл за "Лилль" 30 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 24,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" рассматривает хавбека "догов" в качестве альтернативы Эдуардо Камавинга из "Ренна".

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