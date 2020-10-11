"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" предложили реформировать английский футбол

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" намерены произвести реформы в английском футболе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" предложили уменьшить количество клубов в английской Премьер-лиге с 20 до 18. В этом случае два клуба будут вылетать в низший дивизион, а команда, занявшая 16-е место, за место в элитном дивизионе сыграет с клубами, которые финишируют с 3 по 5 места в Чемпионшипе.

Кроме того, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" намерены добиться упразднения Кубка лиги и Суперкубка Англии.

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