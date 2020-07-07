"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за 15-летнего защитника "Сошо"

Защитник "Сошо" Вилли Камбвала привлёк внимание топ-клубов английской Премьер-лиги.

По информации L’Equipe, на 15-летнего футболиста нацелились "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Перебраться на Туманный Альбион юный француз сможет не раньше августа, когда ему исполнится 16 лет.

За основную команду "Сошо" Камбвала пока не дебютировал. Клуб пытается убедить игрока подписать новый контракт.

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