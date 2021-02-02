"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" включились в борьбу за "звездочку" "Астон Виллы"

Молодой и подающий надежды хавбек "Астон Виллы" Карни Чуквуэмека заинтересовал сразу ряд клубов АПЛ. Заполучить 17-летнего полузащитника хотят "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

Чуквуэмека считается одним из самых перспективных английских игроков современности. Хавбек выступает за "Астон Виллу" U23. В текущем сезоне на его счету 13 сыгранных матчей.

Как отмечается, "Ливерпуль" и "МЮ", скорее всего, отдадут Чуквуэмеку в аренду или отправить его в дубль сразу после подписания.