"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах

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"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах

Ресурс FiveThirtyEight разработал модель, с помощью которой можно оценить перспективы каждой команды в чемпионате. Учитывается качество состава, травмы, продвинутая статистика, календарь, мотивированность соперников и еще много факторов. Мы решили заглянуть в эту таблицу и сделать прогноз на конец сезона!

Англия: "Ливерпуль" не попадет в ЛЧ, "Тоттенхэм" попробует новый турнир

Чемпионский вопрос в АПЛ решен на 99% – титул возьмет Гвардиола с "Манчестер Сити".  МЮ финиширует вторым, здесь также никаких сомнений, а дальше начинается самое интересное. В борьбе за ТОП-4 модель отдает преимущество "Лестеру" (несмотря на вчерашнюю ничью с "Сотоном") и "Челси", а не "Вест Хэму", "Ливерпулю" или "Тоттенхэму". В соответствии с прогнозом, "Лестер" слабее всех конкурентов проведет концовку чемпионата (наберут 7 очков), но ему хватит запаса, чтобы остаться на третьем месте. Календарь у Брендана Роджерса адский: "Ньюкасл", МЮ, "Челси" и "Тоттенхэм".

Модель дает "Ливерпулю" 32% на выход в Лигу Чемпионов. "Скаузеры" отстают от "Челси" на 4 очка. Разрыв велик – более легкие соперники на финише не спасут. После воскресного выезда на "Олд Траффорд" в мерсисайдцев ни одного топ-соперника ("Саутгемптон", "Вест Бром", "Бернли" и "Кристал Пэлас"). Тогда как у "Челси" еще матчи с "Сити", "Арсеналом" и "Лестером". Поражение "Вест Хэма" от Челси сильно уменьшила вероятность увидеть "молотков" в ЛЧ. У них плохая динамика выступлений, но очень приятный календарь (Эвертон + 4 команды из нижней части). Скорее всего, сказка завершится попаданием в Лигу Европы. А вновь созданную Лигу Конференций проэкзаменует "Тоттенхэм".

Испания: невероятная чемпионская интрига и триумф "Барселоны"

В Примере ясно одно – "Атлетико", "Реал", "Барселона" и "Севилья" гарантировали себе места в Лиге Чемпионов. А кто из них станет чемпионом – интрига. "Барселона" до сенсационного поражения от "Гранады" была явным фаворитом (74%). Сейчас шансы каталонцев на титул существенно уменьшились (45%), однако модель все равно отдает им первое место. Вероятность успеха "Атлетико" – только 28%, хотя команда Диего Симеоне лидирует с отрывом в два очка от грандов. Впрочем, два очка – это не 10, которые были в феврале. "Матрасники" в последнее время очень часто спотыкаются (за 14 последних туров только 6 побед). На чемпионство "Реала" дают 22%. Здесь и куча травм, и занятость в еврокубках, и качество игры далеко от того, чтобы спокойно ждать матчей с середняками.

Самое интересное – календарь. У "Барселоны" он легкий: "Валенсия", "Леванте", "Сельта", "Эйбар" и домашний матч с "Атлетико". Задача у Рональда Кумана не такая уж и сложная: выиграть все матчи и дождаться одной осечки "Реала". Мадрид имеет важный козырь. При равенстве очков "сливочные" финишируют выше "Атлетико" и "Барсы", ибо лучше выступили в очных поединках. "Реалу" еще играть с "Осасуной", "Гранадой", "Атлетиком", "Вильярреалом" и "Севильей". Соперники не подарок, но команда Зидана наоборот комфортно чувствует себя в больших матчах. Чем крепче оппонент – тем больше мотивации у возрастных лидеров.

Для "Атлетико" все решится 8 мая на "Камп Ноу". Тяжелым испытанием также выглядит выезд в "Реал Сосьедад", однако поражение в Каталонии может убить перспективы "матрасников" еще до того. "Эльче", "Осасуну" и "Вальядолид" надо обыгрывать при любых условиях. Еще есть "Севильям, которая за 8 предыдущих туров потеряла всего лишь 2 пункта. Но в андалусийцев и календарь сложный ("Атлетик", "Реал", "Валенсия", "Вильярреал", "Алавес"), и очков немного меньше. FiveThirtyEight оценивает чемпионство Севильи в 4%. А что по еврокубкам? Модель прогнозирует, что "Реал Сосьедад" и "Бетис", имея легкий календарь, сохранят свои позиции в зоне Лиги Европы, а "Вильярреалу" хватит гандикапа, чтобы с седьмого места выйти в Лигу Конференций.

 

Германия: Дортмунд без Лиги чемпионов, "Айнтрахт" и "Вольфсбург" будут играть в самом престижном турнире

Титул никуда не убежит от "Баварии", Юлиан Нагельсманн на прощание принесет "Лейпцигу" вице-чемпионство. Ниже – война за Лигу Чемпионов между "Вольфсбургом" (57 очков), "Айнтрахтом" (56) и "Боруссией" Дотрмунд (55). Дортмунду дают только 52% на попадание в ТОП-4. "Айнтрахт" после новостей об уходе Хюттера сдулся, однако календарь у "орлов" уж очень прост: "Майнц", немотивированный "Фрайбург" и мертвый "Шальке". "Вольфсбургу" будет сложнее: "Майнц", сильный "Лейпциг" и "Унион", который еще лелеет надежды на еврокубки. У Дортмунда по сравнению с конкурентами вообще ужас: "Майнц", "Байер" и "Лейпциг". Модель показывает, что в этих матчах "Боруссия" возьмет 5 очков. И даже двух побед, которые принесут на финише 61 балл, тоже может не хватить. Правда, "шмели" имеют козырь в рукаве – лучшую разницу голов. Если удастся с кем-то сравняться, "Боруссия" займет более высокое место и выйдет в Лигу Чемпионов.

На дне Бундеслиги все очень сложно. "Герта" занимает предпоследнюю строчку, но имеет три матча в запасе из-за двухнедельного карантина. У берлинцев качественный состав, Паль Дардаи немного наладил игру, однако впереди дикий марафон – 6 матчей за 20 дней. И все же модель на стороне "Герты" (15% на вылет), которой уже не нужно играть с топ-клубами. Скорее всего, вслед за "Шальке" во второй дивизион вернется "Арминия". Под серьезной угрозой "Кельн" и "Вердер". Еще пару туров назад вылет "козлов" казался очевидным, однако Фридгельм Функель возродил команду. А "Вердер" параллельно летит в пропасть: 7 поражений подряд и относительно тяжелое расписание ("Байер", "Аугсбург" и "Гладбах").

 

Италия: крах "Милана", "Ювентус" попадет в ЛЧ

"Интер" – чемпион. На 99%. Но ниже грандиозная интрига. 4 команды плотно расположились и претендуют на 3 места в Лиге Чемпионов. Фаворитом в этой борьбе модель выделяет "Аталанту". Бергамаски в прекрасной форме (10 побед в 12 турах), а их календарь пугает не сильно – "Сассуоло", "Парма", "Беневенто", "Дженоа" и "Милан" в последнем туре. 96%, что в следующем сезоне Миранчук снова будет играть в Лиге Чемпионов. 65% – что возьмет серебряные медали. "Наполи" также вряд ли потеряет путевку в ЛЧ. В последних 5 турах неприятные разве что встречи с "Кальяри" и "Специей", которые пытаются сохранить прописку. Другим соперникам Рино Гаттузо уже ничего не нужно. Андреа Пирло такой роскоши лишен – ему еще играть с "Миланом" и "Интером", который не подарит очки даже после оформления чемпионства. Согласно прогнозу, лишний в этой тусовке "Милан". У "россонери" впереди сражения с тремя борцами за выживание и поединки с "Ювентусом" и "Аталантой. " Худшего сценария не придумать – модель прогнозирует "Милану" лишь 7 очков в этих матчах. Шансы на первый за 7 лет выход в ЛЧ – 38%. "Лацио" имеет матч в запасе, но вряд ли навяжет борьбу за ТОП-4. "Бело-голубым" римлянам отводят шестое место и Лиге Европы. Единственная радость для них – "Рома" финиширует ниже. Паулу Фонсека фактически потерял шансы даже на ЛЕ. Возможно, Лига Конференций покорится "волкам" в следующем сезоне.

Франция: ПСЖ выиграет чемпионат за счет разницы голов

"Лион" на прошлой неделе проиграл "Лиллю" и выпал из борьбы за титул. Даже на квалификацию Лиги Чемпионов шансы у "ткачей" незначительные – 23%. "Монако" демонстрирует космические результаты (5 побед подряд без единого пропущенного) и проигрывает лидеру мизерные два очка, но финишировать выше третьего места монегаскам будет трудно. Чемпионская борьба развернется между "Лиллем" и ПСЖ. Модель вывела, что парижане в последних турах наберут на один балл больше соперника и догонят "догов" на вершине турнирной таблицы. А благодаря лучшей разнице голов возьмут титул. Чемпионство ПСЖ оценивается в 49%, чемпионство "Лилля" – в 39%. Календарь у оппонентов почти идентичен по сложности. Главное испытание для обоих – матч с "Лансом", который пытается отстоять у "Марселя" пятое еврокубковое место.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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