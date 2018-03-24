"Ливерпуль" и "Милан" поборются за полузащитника "Барселоны"

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"Ливерпуль" и "Милан" поборются за полузащитника "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш летом может покинуть клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах португальца заинтересованы "Ливерпуль" и "Милан", которые уже ведут переговоры с агентом футболиста.

В текущем сезоне Гомеш провел 27 матчей и отметился одной голевой передачей.

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