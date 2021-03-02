"Ливерпуль" и "Милан" поспорят за алжирского защитника

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"Ливерпуль" и "Милан" поспорят за алжирского защитника

Центральный защитник "Бетиса" Аисса Манди может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации La Razon, в трансфере 29-летнего футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Милан".

Алжирец грядущим летом станет свободным агентом, поэтому клубы смогут подписать его бесплатно.

В текущем сезоне Манди сыграл за "Бетис" 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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