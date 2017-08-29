До закрытия летнего трансферного окна "Ливерпуль" и "Монако" могут обменяться футболистами, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, монегаски заинтересованы в услугах форварда Дивока Ориги, а мерсисайдцы не теряют надежд подписать вингера Тома Лемара.

Отмечается, что "Ливерпуль" готов отпустить Ориги в "Монако", если французский клуб согласится на продажу Лемара.

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