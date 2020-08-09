"Ливерпуль" и "Монако" поборются за американского таланта

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"Ливерпуль" и "Монако" поборются за американского таланта

"Ливерпуль" и "Монако" проявляют интерес к американскому полузащитнику "Шальке" Уэстону Маккенни, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Маккенни перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Далласа" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за гельзенкирхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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