"Ливерпуль" и "Монако" поборются за американского таланта
"Ливерпуль" и "Монако" проявляют интерес к американскому полузащитнику "Шальке" Уэстону Маккенни, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, английский и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
Маккенни перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Далласа" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за гельзенкирхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Ливерпулю" интересен защитник "Норвича". | http://soccernews.ru
главное
-
Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ
-
Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов
-
Агент Карраскаля рассказал о статусе переговоров по переходу игрока в ЦСКА
-
"Барселона" вышла в четвертьфинал ЛЧ при абсолютно прагматичной игре: Гаттузо не смог разрушить магию Месси и не располагал везением!
-
Родченков обвинил экс-врача "Зенита" в допинговых связях
Лента новостей
-
"Тамбов" договорился о переходе двух игроков "Краснодара"
-
Пауло Дибала назвал "Ювентусу" свои зарплатные требования
-
1
Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"
-
Андреа Пирло определился с первой трансферной целью "Ювентуса"
-
Педро объявил о своем уходе из "Челси"
-
"Ливерпуль" может расстаться с Кейта ради трансфера Тьяго
-
Принадлежащий "Реалу" Серхио Регилон признан игроком недели в Лиге Европы
-
Новичок "Спартака" Урунов получил предложение от немецкого клуба
-
"Рубин" договорился с полузащитником сборной Южной Кореи
-
2
Криштиану Роналду хочет перейти в ПСЖ
-
1
"Ювентус" надолго теряет де Лигта
-
3
Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов
-
Маурисио Почеттино может возглавить итальянский топ-клуб
-
"Ливерпуль" и "Монако" поборются за американского таланта
-
Адольфо Гайч: "Мне очень помог разговор с Гончаренко"
-
Кокорин рассказал, с кем из игроков "Спартака" лучше всего общается
-
Агент Карраскаля рассказал о статусе переговоров по переходу игрока в ЦСКА
-
Кокорин считает, что Тедеско может привести "Спартак" к крутым результатам
-
Быстров: "Слова Родченкова о допинге в "Зените" - бред"
-
Кокорин рассказал об ожиданиях от матча "Спартака" с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18