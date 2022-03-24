"Ливерпуль" и "МЮ" готовы платить Араухо гораздо больше "Барселоны": названы суммы

Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры с уругвайским защитником "Барселоны" Рональдом Араухо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английские клубы готовы платить футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Данное обстоятельство может повлиять на желание Араухо остаться в "Барселоне", так как каталонский клуб готов платить ему только пять миллионов в год.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru