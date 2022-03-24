"Ливерпуль" и "МЮ" готовы платить Араухо гораздо больше "Барселоны": названы суммы

Теги ливерпульманчестер юнайтедбарселонарональд араухо

"Ливерпуль" и "МЮ" готовы платить Араухо гораздо больше "Барселоны": названы суммы

Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры с уругвайским защитником "Барселоны" Рональдом Араухо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английские клубы готовы платить футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Данное обстоятельство может повлиять на желание Араухо остаться в "Барселоне", так как каталонский клуб готов платить ему только пять миллионов в год.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азар не хочет уходить из "Реала"

Азар не хочет уходить из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов