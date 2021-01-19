"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛЗавершился 18 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" и "Манчстер Юнайтед" не смогли выявить победителя и сыграли вничью 0:0. Их осечкой воспользовался "Манчестер Сити", разгромивший "Кристал Пэлас" 4:0. "Арсенал" 5 раз подряд играет на "0". На этот раз не смог забить "Ньюкасл". Итог встречи - победа "канониров" 3:0. Представляем все результаты 18-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Вулверхэмптон" - "Вест Бромвич" - 2:3
"Лидс" - "Брайтон" - 0:1
"Вест Хэм" - "Бернли" - 1:0
"Фулхэм" - "Челси" - 0:1
"Лестер" - "Саутгемптон" - 2:0
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:3
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 4:0
"Арсенал" - "Ньюкасл" - 3:0

Турнирная таблица: "Манчестер Юнайтед" (37), "Манчестер Сити" (35), "Лестер" (35), "Ливерпуль" (34), "Тоттенхэм" (33), "Эвертон" (32), "Челси" (29), "Саутгемптон" (29), "Вест Хэм" (29), "Арсенал" (27), "Астон Вилла" (26), "Лидс" (23), "Кристал Пэлас" (23), "Вулверхэмптон" (22), "Ньюкасл" (19), "Брайтон" (17), "Бернли" (16), "Фулхэм" (12), "Вест Бромвич" (11), "Шеффилд Юнайтед" (5).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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