"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ
Завершился 18 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" и "Манчстер Юнайтед" не смогли выявить победителя и сыграли вничью 0:0. Их осечкой воспользовался "Манчестер Сити", разгромивший "Кристал Пэлас" 4:0. "Арсенал" 5 раз подряд играет на "0". На этот раз не смог забить "Ньюкасл". Итог встречи - победа "канониров" 3:0. Представляем все результаты 18-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Вулверхэмптон" - "Вест Бромвич" - 2:3
"Лидс" - "Брайтон" - 0:1
"Вест Хэм" - "Бернли" - 1:0
"Фулхэм" - "Челси" - 0:1
"Лестер" - "Саутгемптон" - 2:0
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:3
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 4:0
"Арсенал" - "Ньюкасл" - 3:0
Турнирная таблица: "Манчестер Юнайтед" (37), "Манчестер Сити" (35), "Лестер" (35), "Ливерпуль" (34), "Тоттенхэм" (33), "Эвертон" (32), "Челси" (29), "Саутгемптон" (29), "Вест Хэм" (29), "Арсенал" (27), "Астон Вилла" (26), "Лидс" (23), "Кристал Пэлас" (23), "Вулверхэмптон" (22), "Ньюкасл" (19), "Брайтон" (17), "Бернли" (16), "Фулхэм" (12), "Вест Бромвич" (11), "Шеффилд Юнайтед" (5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18