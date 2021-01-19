"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ

Завершился 18 тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" и "Манчстер Юнайтед" не смогли выявить победителя и сыграли вничью 0:0. Их осечкой воспользовался "Манчестер Сити", разгромивший "Кристал Пэлас" 4:0. "Арсенал" 5 раз подряд играет на "0". На этот раз не смог забить "Ньюкасл". Итог встречи - победа "канониров" 3:0. Представляем все результаты 18-го тура АПЛ.

Результаты тура:



"Вулверхэмптон" - "Вест Бромвич" - 2:3

"Лидс" - "Брайтон" - 0:1

"Вест Хэм" - "Бернли" - 1:0

"Фулхэм" - "Челси" - 0:1

"Лестер" - "Саутгемптон" - 2:0

"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:3

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 4:0

"Арсенал" - "Ньюкасл" - 3:0