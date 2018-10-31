"Ливерпуль" и "Наполи" поборются за испанского полузащитника

Полузащитник "Атлетика" из Бильбао Икер Муниаин может продолжить карьеру в Англии или Италии.

Как сообщает Sport Witness, в приобретении 25-летнего испанца заинтересованы "Ливерпуль" и "Наполи".

Эти клубы уже вышли на контакт с окружением футболиста, чтобы узнать о его желании попробовать свои силы за границей.

В этом сезоне Муниаин сыграл за "Атлетик" 9 матчей и забил 4 гола. Его контракт с басками истекает летом 2019 года.

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