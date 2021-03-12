"Ливерпуль" и "Наполи" поспорят за защитника "Порту"

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"Ливерпуль" и "Наполи" поспорят за защитника "Порту"

Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба может продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации Tuttomercatoweb, купить 26-летнего футболиста хотят "Ливерпуль" и "Наполи".

Сообщается, что "драконы" оценивают уроженца ДР Конго в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбемба сыграл за "Порту" 33 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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