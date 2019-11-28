"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью, "Зальцбург" разгромил "Генк"

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"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью, "Зальцбург" разгромил "Генк""Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В параллельном матче матче группы E "Зальцбург" разгромил "Генк".

"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1 (0:1)

Голы: Мертенс, 21 - 0:1, Ловрен, 65 - 1:1.

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью (Вайналдум, 19), Милнер (Александр-Арнолд, 78), Салах, Роберту Фирмину, Мане.

"Наполи": Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски (Юнес, 85), Руис, Мертенс (Эльмас, 81), Лосано (Льоренте, 72).

"Генк" - "Зальцбург" - 1:4 (0:2)

Голы: Дака, 43 - 0:1, Минамино, 45 - 0:2, Хван Хи Чхан, 69 - 0:3, Саматта, 85 - 1:3, Холанн, 87 - 1:4.

"Генк": Куке, Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре, Куэста, Хрошовски (Онуачу, 59), Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 79), Пэйнтсил (Бонгонда, 65).

"Зальцбург": Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Кристенсен, Юнузович, Собослои (Окугава, 80), Мвепу, Минамино (Фалльци, 89), Хван Хи Чхан, Дака (Холанн, 62).

В группе E "Ливерпуль" лидирует с десятью очками. У "Наполи" на один балл меньше и вторая позиция. "Зальцбург" идет на 3 месте с 7 баллами, а "Генк" на последнем месте.

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