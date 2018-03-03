"Ливерпуль" и "Ньюкасл" поборются за голкипера "Бернли"

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"Ливерпуль" и "Ньюкасл" поборются за голкипера "Бернли"

Вратарь "Бернли" Ник Поуп летом может сменить клуб.

Как сообщает Daily Mail, 25-летний голкипер попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Ньюкасла". "Сороки" в январе уже пытались заполучить футболиста, но им не удалось договориться с "Бернли".

В текущем сезоне Поуп провел 25 матчей, из них в 9 он отстоял на ноль. При этом вратарь отразил 80% ударов в створ.

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