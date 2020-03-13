"Ливерпуль" и ПСЖ объявили об отмене тренировок

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"Ливерпуль" и ПСЖ объявили об отмене тренировок

Вслед за "Барселоной" ещё два европейских топ-клуба отказались от проведения тренировок.

Сначала ПСЖ отменил все занятия до конца текущей недели, порекомендовав игрокам не покидать свои дома.

Позднее об отмене тренировочного процесса объявил "Ливерпуль", уточнив, что футболисты будут работать по индивидуальным программам.

Напомним, что сегодня из-за коронавируса официально приостановили розыгрыши французской Лиги 1 и английской Премьер-лиги. Испанскую Примеру эта участь постигла ещё в четверг.

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