"Ливерпуль" и "Реал" поборются за бразильского таланта

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"Ливерпуль" и "Реал" поборются за бразильского таланта

"Ливерпуль" и мадридский "Реал" проявляют интерес к нападающему "Сантоса" Анжело Боржесу, сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, английский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 милионов евро, но "Ливерпуль" и "Реал" намерены договориться о снижении цены.

16-летний Боржес является воспитанником "Сантоса". Всего он провел за клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 20 декабря 2023 года.

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