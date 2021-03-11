"Ливерпуль" и "Реал" поборются за бразильского таланта
"Ливерпуль" и мадридский "Реал" проявляют интерес к нападающему "Сантоса" Анжело Боржесу, сообщает Sport Witness.
По сведениям издания, английский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 милионов евро, но "Ливерпуль" и "Реал" намерены договориться о снижении цены.
16-летний Боржес является воспитанником "Сантоса". Всего он провел за клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 20 декабря 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18